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Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki dördüncü maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Bayern Münih - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Canlı maç izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. Bayern Münih - Galatasaray maçı canlı takip için detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 22:55
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Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligde en üst sıraya yükseldi. Avrupa'da da avantajlı durumunu korumak isteyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da Bayern'e karşı aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşında, hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Futbolseveler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Min Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında yapılacak Bayern Münih - Galatasaray maçı, 8 Kasım Çarşamba günü, saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

  1. Bayern Münih 9
  2. Galatasaray 4
  3. Manchester United 3
  4. Kopenhag 1

GALATASARAY İLE BAYERN MÜNİH 4. KEZ

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İstanbul'da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

MAURO ICARDI 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda attı.

BAYERN MÜNİH'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.

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