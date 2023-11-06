Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri haftayı galip kapattı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı galibiyetle kapattı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

Bayern Münih, bu karşılaşma öncesi Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Bavyera ekibine 10. hafta mücadelesinde 3 puanı getiren golleri, 4. dakikada Dayot Upamecano, 9'uncu, 72'nci ve 90+3'üncü dakikalarda Harry Kane attı. Bayern Münih, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı ve lider Bayer Leverkusen'in 2 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu.

MANCHESTER UNITED FULHAM'I 1-0 YENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester United'a 3 puanı getiren golü, 90+1. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Bu sonuçla Premier Lig'de puanını 18'e çıkaran Manchester temsilcisi, 8. sırada yer aldı.

KOPENHAG LİGİNDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı Danimarka temsilcisi Kopenhag, liginde deplasmanda Randers'i 4-2 yendi. Kopenhag, Danimarka SuperLiga'da 14. haftanın ardından 32 puanla liderliğini sürdürdü.