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Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Dünya basını sarı kırmızılıların Fildişili oyuncusunu manşetlere süsledi. İşte Zaha'ya yapılan büyük övgüler... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 11:24
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Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Liderliğe yükselen sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha kaydetti.

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Fildişili yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev alırken 4 gol 1 asist kaydetti.

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Fildişili oyuncu, Kasımpaşa zaferi sonrası paylaşım yapan Sacha Boey'in gönderisine yorum yaptı. Zaha yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi sağ beki." mesajını paylaştı.

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Galatasaray'a 3 puanı getiren Zaha performansıyla büyük beğeni topladı.

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Dünya basını Zaha'nın performansını manşetlerine taşıdı.

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

İŞTE ZAHA İÇİN ATILAN MANŞETLER

Afrik-foot: "Wilfried Zaha yanıyor. Hakim Ziyech için de gelecek adına önemli bir adım. Okan Buruk onu Zaha gibi yavaşça ısındırmaya çalışıyor."

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Onefootball: "Wilfried Zaha, Galatasaray adına fark yarattı."

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Rtl: "Galatasaray, Zaha ile üst üste 10'uncu galibiyetini aldı."

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Tuttomercato: "Aslan, Zaha sayesinde kazandı."

Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Koha: "Ve Galatasaray, Zaha ile maçı kazanır."

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