Dünya basını Galatasaray ve Zaha'yı konuşuyor! Manşetleri süsledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Liderliğe yükselen sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha kaydetti.
Fildişili yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev alırken 4 gol 1 asist kaydetti.
"DÜNYANIN EN İYİSİ"
Fildişili oyuncu, Kasımpaşa zaferi sonrası paylaşım yapan Sacha Boey'in gönderisine yorum yaptı. Zaha yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi sağ beki." mesajını paylaştı.
Galatasaray'a 3 puanı getiren Zaha performansıyla büyük beğeni topladı.
Dünya basını Zaha'nın performansını manşetlerine taşıdı.
İŞTE ZAHA İÇİN ATILAN MANŞETLER
Afrik-foot: "Wilfried Zaha yanıyor. Hakim Ziyech için de gelecek adına önemli bir adım. Okan Buruk onu Zaha gibi yavaşça ısındırmaya çalışıyor."
Onefootball: "Wilfried Zaha, Galatasaray adına fark yarattı."
Rtl: "Galatasaray, Zaha ile üst üste 10'uncu galibiyetini aldı."
Tuttomercato: "Aslan, Zaha sayesinde kazandı."
Koha: "Ve Galatasaray, Zaha ile maçı kazanır."
Sportklub.n1info: "Premier Lig'in eski yıldızı Galatasaray'a zafer getirdi."
Elobservador: "Galatasaray'ı Zaha taşıdı."