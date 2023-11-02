Haberler Galatasaray Fatih Tekke'den Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş sözler!

Fatih Tekke'den Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş sözler!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu olan ve şimdilerde kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbol adamının özellikle Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 19:19 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 19:35
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Fatih Tekke'den Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş sözler!

Son olarak Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke, Kuzey Ekspres'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Futbol adamının özellikle Mauro Icardi sözleri gündem oldu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Ben ondan daha yetenekliyim. Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabi ki benden aşağıda kalır.

Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu. Orada Torreira var. Allah ona biraz hız biraz daha boy vermiş olsa bambaşka olurdu.

Aynı şekilde Muslera var o da çok özel bir oyuncu.

Fenerbahçe'den Tadic ve Ferdi var. İsmail Yüksek de son dönemde çok iyi. ifadelerinde bulundu.

Tekke, Trabzonspor'a bir gün geldiğin zaman başarısız olma korkun olur mu? sorusuna şöyle yanıt verdi:

Benim hayatta korkularım çok net ve bellidir. Korkuyu tanımlamam da nettir. Allah'a karşı bir korkumuz var onun haricinde tedirgin olduğun, endişeli olduğun anlar her an olabilir. Trabzonspor değil, oynadığın herhangi bir hala saha maçında da yenilme endişesi duyabilirsin. Bu gayet normal bir şey. Kuracağım ekibimle beraber şuan her işin altından kalkabilecek seviyedeyiz diye düşünüyorum. dedi.

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