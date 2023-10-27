Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizepsor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 18:14 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 21:30
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Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Karşılaşma öncesi Galatasaray topladığı 25 puanla 2. sırada yer alıyor. 14 puan toplayan Çaykur Rizespor ise 8. sırada bulunuyor.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

43. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig maçlarında 22. kez Rize'de karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 42 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 42 maçın 39'unda fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

ICARDI İLK 11'DE

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçında iğneyle sahaya çıkan Mauro Icardi'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil, Olawoyin, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Benhur, Gaich

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

GALATASARAY

MUSLERA

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

BOEY

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

SANCHEZ

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

ANGELINO

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

ZAHA

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