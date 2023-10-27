GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk mağlubiyetini Devler Ligi'nde aldı.
Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk mağlubiyetini Devler Ligi'nde aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
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Cimbom, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti.
Aslan'ın, Alman devine karşı kayıp yaşaması ile yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.
Oluşan yenilmezlik serisinin mimarlarından birisi de Sacha Boey oldu.
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, her geçen gün parlamaya devam ediyor.
Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçlarındaki performansıyla tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti.
23 yaşındaki oyuncu, tekrardan İngiliz ekiplerinin radarına girdi.
Ada basınına yansıyan haberlere göre; Manchester United ve Fransız sağ bekle yaz transfer döneminde de ilgilenen Arsenal, ocak ayında harekete geçmeye hazırlanıyor.
Sportwitness.co.uk'un haberine göre; Arsenal'in Sacha Boey'yi yeniden takibe aldığına vurgu yaptı.
Haberde "Sacha Boey, performansını yukarılara taşıyarak dikkat çekiyor.
Ocak ayında onu almak için 20 milyon euro yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Bir başka İngiliz haber sitesi de 23 yaşındaki Fransız sağ bek için Manchester United'ın Arsenal'le rekabete hazır olduğuna vurgu yaptı.
Sacha Boey bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm maçlarda 90 dakika süre aldı.
23 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 17 milyon euro olarak biliniyor.