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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında konuk ettiği Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ortaya koyduğu performansla göz doldururken Avrupa basınına manşet oldu. İngilizler Sacha Boey'u manşetlerine taşıdı. İşte yıldız oyuncu için yapılan övgü dolu sözler... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:18
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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk mağlubiyetini Devler Ligi'nde aldı.

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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.

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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Cimbom, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Aslan'ın, Alman devine karşı kayıp yaşaması ile yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Oluşan yenilmezlik serisinin mimarlarından birisi de Sacha Boey oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, her geçen gün parlamaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçlarındaki performansıyla tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

23 yaşındaki oyuncu, tekrardan İngiliz ekiplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Ada basınına yansıyan haberlere göre; Manchester United ve Fransız sağ bekle yaz transfer döneminde de ilgilenen Arsenal, ocak ayında harekete geçmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Sportwitness.co.uk'un haberine göre; Arsenal'in Sacha Boey'yi yeniden takibe aldığına vurgu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Haberde "Sacha Boey, performansını yukarılara taşıyarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Ocak ayında onu almak için 20 milyon euro yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Bir başka İngiliz haber sitesi de 23 yaşındaki Fransız sağ bek için Manchester United'ın Arsenal'le rekabete hazır olduğuna vurgu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

Sacha Boey bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm maçlarda 90 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Boey için flaş yorum: 20 milyon euro...

23 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri 17 milyon euro olarak biliniyor.

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