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TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayı için çalışmalarına ara vermeden başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kış transfer döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılıların gündemindek isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 11:29
TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Sarı-kırmızılı ekip ligin 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Cimbom zorlu mücadeleden 3 puan alıp şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Aslan bir yandan derbi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Galatasaray bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ocak ayında yollarını ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Sarı-kırmızılı takımın 8 numara pozisyonu için rotasını Danimarka'ya çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

FENER'E KARŞI İZLEDİLER

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın Nordsjaelland forması giyen Filidişili orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Scout ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Konferans Ligi maçında da takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Scoutların oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Galatasaray'ın devre arasında Oliveira ile yollarını ayırması durumunda Diomande için ocak ayında hamle yapacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

Diomande bu sezon toplam 17 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak

21 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 asist yaptı.

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