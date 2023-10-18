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İttifak kurdular

Galatasaray Genel Sekreteri Yazgan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
İttifak kurdular

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendilerine karşı cephe oluşturduğunu iddia etti. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Yazgan, "Bu ittifakı büyük bir cephe gibi algılamamak lazım. Allah'ın verdiğini kuldan saklayacak bir şey yok. Bir spor kulübünün başkanı ve onun ortağı olduğu şirket var. O şirkete bakıyorsunuz diğer rakibimiz Beşiktaş'ın hemen her yerinde. Rahmi Koç'un desteğine dayanarak. Birine bir şey söylediğimiz zaman ötekinden ses duyuyoruz. Ortada alenilik kazanmış bir ittifak var. Galatasaray her zaman durduğu yerde. Galatasaray'ı sevenlerle birlikte başarıya ulaşacak" dedi.

DUYGUSAL DAVRANDI

Genel sekreter Eray Yazgan, Victor Nelsson'un ayrılık açıklamasını değerlendirdi. Yazgan, "Okan Hoca forma konusunda ne kadar adil olduğunu ispat etti. Bu insanlar genç. Bazen duygularını işin içine katabiliyor. Hoca gerekli şekilde yönetecektir süreci" diye konuştu.

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