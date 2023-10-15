Çıkarmak riskli olurdu

Manchester United Operasyon Direktörü Collette Roche, M.United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini söyledi.
Manchester United Operasyon Direktörü Collette Roche, M.United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini söyledi. Maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını da belirtti.