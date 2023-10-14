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Büyük bir zafer

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın kuruluşunun 118. Yılı etkinlikleri kapsamında kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Büyük bir zafer

Özbek "Ali Sami Yen Ağabey ve arkadaşları 118 önce bu kulübü "Yabancı takımları yenmek" felsefesiyle kurdu. Yabancılarla mücadelede en başarılı kulüp Galatasaray. Manchester United maçındaki zaferimiz de bunun bir nişanesidir" ifadelerini kullandı.

BAYRAK ZİRVEDE

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek şöyle konuştu: Bütüm camiama, özellikle taraftarlarıma, genel kuruluma, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri destekle bu zaferleri yaşıyoruz. İnşallah Galatasaray undan sonra da bayrağı en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bizden sonra gelen arkadaşlar da bu misyona sahip çıkacaklardır"

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