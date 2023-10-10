Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle yaz transfer dönemine damga vurdu.
Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle yaz transfer dönemine damga vurdu.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Icardi, Zaha, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez gibi çok sayıda ünlü yıldızı renklerine bağlayan Cimbom'un en çok ses getiren transferlerinden biri de Hakim Ziyech olmuştu.
Galatasaray, Chelsea forması giyen Faslı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.
Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.
Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.
Faslı yıldız, Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.
İlk olarak Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Samsunspor maçında süre alan Ziyech, maçı 1 asistle tamamladı.
Ligin 6. haftasında oynanan Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, attığı şık golle galibiyetin mimarlarından oldu.
Aslan'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, Galatasaray'ın İstanbulspor, Ankaragücü, Manchester United ve Antalyaspor ile oynadığı maçlarda sakatlığı dolayısıyla forma giymemişti.
Teknik direktör Okan Buruk da Antalya maçı öncesi, "Hakim Ziyech kendini denedi ama ayağında ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Genel olarak sakatlık sorunu yok" demişti.
MİLLİ TAKIMDAN DAVET ALDI
Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun Fas Milli Takımı'ndan davet alması ise kafaları karıştırdı.
Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.
Yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.