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Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Son dakika Galatasaray haberler: 2023/24 sezonu öncesi çok sayıda dünya yıldızını takıma kazandıran Galatasaray'ın büyük yankı uyandıran transferlerinden biri de Hakim Ziyech olmuştu. Takımının oynadığı son 4 maçta sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:35
Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle yaz transfer dönemine damga vurdu.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Icardi, Zaha, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez gibi çok sayıda ünlü yıldızı renklerine bağlayan Cimbom'un en çok ses getiren transferlerinden biri de Hakim Ziyech olmuştu.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Galatasaray, Chelsea forması giyen Faslı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hakim Ziyech ve Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Transfer detaylarının da paylaşıldığı açıklamada, Ziyech'in, 2023-2024 sezonu ise 3 milyon 587 bin 500 Euro alacağı belirtildi.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Faslı oyuncuya, bonservisinin alınması halinde 2024-2025 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Yapılan anlaşma gereği şarta bağlı opsiyonun gerçekleşmesi durumunda ise Hakim Ziyech'in 2025-2026 sezonu için ise net 2 milyon 850 bin Euro alacağı kaydedildi.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Faslı yıldız, Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Teknik direktör Okan Buruk da Antalya maçı öncesi, "Hakim Ziyech kendini denedi ama ayağında ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Genel olarak sakatlık sorunu yok" demişti.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

MİLLİ TAKIMDAN DAVET ALDI

Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun Fas Milli Takımı'ndan davet alması ise kafaları karıştırdı.

Galatasaray'da kafa karıştıran gelişme! Hakim Ziyech...

Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla 3 maçta süre aldı.

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