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Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı görkemli bir şekilde mağlup eden Galatasaray'da yıldız oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların birçok oyuncusuna kancayı takan dev kulüpler o isim için 30 milyon euro ödemeyi kabul etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr Dış Haberler - Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 16:44
Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Okan Buruk'un taktiksel değişiklikleri galibiyette önemli rol oynarken savunmada sürpriz bir hamleye imza attı.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Victor Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez ikilisinin arkasında kaldı.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Tecrübeli teknik adam, Old Trafford'da Danimarkalı stoper oyuncusunu 84. dakikada oyunda aldı.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Diğer yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı kırmızılıların yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

İspanyol medyası Galatasaray'ın savunmacısı için sürpriz bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Fichajes'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Victor Nelsson'u transfer etmek için 30 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu duyurdu.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Premier Lig'de liderlik mücadelesi veren Tottenham, transferde önceliğini savunma oyuncusuna verdi.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Haberde, İspanyol ekibi Sevilla Tottenham'ın hamlesinden sonra Nelsson yarışından çekileceğini ifade edildi.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaray'ın Ndombele ve Sanchez transferlerinden ötürü İngiliz kulübüyle kurulan ilişkiler transferde önemli rol oynayacak.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Başarılı savunma oyuncusu yaz transfer döneminin en çok istenilen isimlerindendi.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Transferin Ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Öte yandan Galatasaray, Danimarkalı stoper oyuncusuyla sözleşme imzalama görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

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