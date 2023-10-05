Galatasaray'a büyük piyango! İngiliz ekibi 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
Sarı kırmızılılar rakibini geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.
Cimbom'a 3 puanı getiren golleri Zaha, Kerem ve Icardi kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
Sarı kırmızılılar rakibini geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.
Cimbom'a 3 puanı getiren golleri Zaha, Kerem ve Icardi kaydetti.
Okan Buruk'un taktiksel değişiklikleri galibiyette önemli rol oynarken savunmada sürpriz bir hamleye imza attı.
Geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Victor Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez ikilisinin arkasında kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Old Trafford'da Danimarkalı stoper oyuncusunu 84. dakikada oyunda aldı.
Diğer yandan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı kırmızılıların yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.
İspanyol medyası Galatasaray'ın savunmacısı için sürpriz bir iddia ortaya attı.
30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Fichajes'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Victor Nelsson'u transfer etmek için 30 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu duyurdu.
Premier Lig'de liderlik mücadelesi veren Tottenham, transferde önceliğini savunma oyuncusuna verdi.
Haberde, İspanyol ekibi Sevilla Tottenham'ın hamlesinden sonra Nelsson yarışından çekileceğini ifade edildi.
Galatasaray'ın Ndombele ve Sanchez transferlerinden ötürü İngiliz kulübüyle kurulan ilişkiler transferde önemli rol oynayacak.
Başarılı savunma oyuncusu yaz transfer döneminin en çok istenilen isimlerindendi.
Transferin Ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray, Danimarkalı stoper oyuncusuyla sözleşme imzalama görüşmelerini sürdürüyor.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev aldı.
24 yaşındaki başarılı oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Başarılı oyuncunun Danimarka Milli Takım formasıyla 10 maçı bulunuyor.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.