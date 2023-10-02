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Galatasaray'a yan bakılmıyor!

Galatasaray bu sezon da fırtına gibi esiyor. Ankaragücü engelini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu sezon Süper Lig'de en yüksek gol beklentisi yakalayan, rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan, en fazla toplam ve isabetli şut çeken takım konumunda...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'a yan bakılmıyor!

Galatasaray bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, henüz yenilgi yüzü görmedi. Son olarak ligde MKE Ankaragücü'nü konuk eden Aslan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan Galatasaray, üst üste 6 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 14 kez sarsan sarı-kırmızılı takım, kendi kalesinde ise sadece 7 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, 36 hafta sonunda 88 puan toplamıştı.

ÇITAYI DAHA DA YUKARI ÇIKARDI

Aslan, 2022-2023 sezonunu 2.44 puan ortalamasıyla tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Bu sezon çıtayı biraz daha yukarı çeken Galatasaray, 7 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 2.71 puan ortalaması yakaladı. Geçen sezonla birlikte yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. Bu sezon Süper Lig'de en yüksek gol beklentisi yakalayan (14.58 xG), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (202), en fazla toplam (128) ve isabetli (43) şut çeken takım oldu. Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, grup maçında da Kopenhag'la berabere kaldı.

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