Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

İŞTE ALTAY'IN SÖZLERİ:

Hayatta bazen bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Her ne kadar başarılı olmak için uğraş da verseniz o başarıyı elde edemiyorsunuz. Başkan iyi niyetli, zor bir durumun sıkıntılı sürecin mücadelesi devam ettiği sürece sonu her zaman mutluluk olur diye düşünüyorum.

