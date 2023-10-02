Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Premier League devi Manchester United'daki ilk Türk oyuncu Altay Bayındır beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Premier League devi Manchester United'daki ilk Türk oyuncu Altay Bayındır beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
İŞTE ALTAY'IN SÖZLERİ:
Hayatta bazen bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Her ne kadar başarılı olmak için uğraş da verseniz o başarıyı elde edemiyorsunuz. Başkan iyi niyetli, zor bir durumun sıkıntılı sürecin mücadelesi devam ettiği sürece sonu her zaman mutluluk olur diye düşünüyorum.
Bazen bazı yanlış kararlar olmuş olabilir. Bazen bazı yanlış değişiklikler olmuş olabilir.