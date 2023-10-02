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Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Son dakika spor haberi: İngiliz devi Manchester United'da forma giyen A Milli yıldızımız Altay Bayındır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı file bekçisi, sarı-kırmızılı takım hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 21:05
Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Premier League devi Manchester United'daki ilk Türk oyuncu Altay Bayındır beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

İŞTE ALTAY'IN SÖZLERİ:
Hayatta bazen bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Her ne kadar başarılı olmak için uğraş da verseniz o başarıyı elde edemiyorsunuz. Başkan iyi niyetli, zor bir durumun sıkıntılı sürecin mücadelesi devam ettiği sürece sonu her zaman mutluluk olur diye düşünüyorum.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Bazen bazı yanlış kararlar olmuş olabilir. Bazen bazı yanlış değişiklikler olmuş olabilir.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Aceleci davranılmış ya da geç kalınmış değişiklikler olmuş olabilir. Bu konu çok derin ve geniş bir konu aslında.Sadece futbol gözüyle de bakmamak lazım. Birçok branşta da Fenerbahçe her zaman başarılı oldu.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

ALTAY'DAN JORGE JESUS AÇIKLAMASI!

Yeni bir hoca takıma geldiği zaman farklı bir sistemle oynayan bir hoca ise eğer, bu durum bazen diğer takımların çözemediği bir sistem olabiliyor ve bu sistem işe yarıyor.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Çünkü takımlar senin ne yaptığını bilmiyor, rakip takım gelip senin antrenmanını izlemiyor. Hocanın kendi sistemini, rakipler analiz etseler bile tam anlamıyla algılayamamış olabilirler.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Dünya Kupası'na kadar biz çok maç oynadık. Bazı takımlar bize forvetsiz ve sadece kanat oyuncularıyla çıktı.Çözümlendiğin zaman artık bir şeyleri değiştirmen gerekiyor ki rakip takımın sana karşı yaptığı taktik onların kafasını karıştırmalı.


Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Dünya Kupası sonrası bizim aynı oyun stilimizin devam etmesi, diğer takımların bizim sistemimizin çözmemesinin sıkıntısını yaşadık.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

ALTAY'DAN LIVAKOVIC SÖZLERİ!

Transfer süreciyle alakalı pek bir bilgim yok. Ben ayrıldığım zaman bir kişinin alınması gerekiyordu.Taraftarların da sevidiği bir isim. Dünya Kupası'nda iyi geçirdiği bir iki tane maçı vardı. Başarılı bir kaleci. İnşallah, Fenerbahçe gibi büyük bir camiada başarılı bir sezon geçirir.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Psikolojisini iyi oynasa da, kötü oynasa da sabit bir yerde tutup mücadele etmesi gerekiyor. Kendi milli takımında kendini ıspat etmiş, kanıtlamış bir isim. Onun da yolu açık olsun. Fenerbahçe taraftarıyla beraber mutlu olsun, güzel günler yaşasın.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

"BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR"
Güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Sen de ülkeni temsilen böylesine büyük bir camianın oyuncususun güzel bir duygu.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Ben de onları misafirperver bir şekilde karşılayacağım. Tabii ki benim şu an renkleri uğruna savaş verdiğim bir takım var ama benim için her zaman ülkemin takımının oyuncuları değerlidir.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Herhangi bir ayrım yapmam. Her zaman başımın üstünde yerleri var. Ama sahaya çıktığımız zaman biz de kazanmak için mücadele vereceğiz.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

Orada arkadaşlarım var zaten hepsiyle konuşuyoruz. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir maç olur. Zaten Galatasaray camiasının da beni orada güzel karşılayacağına eminim.

Altay Bayındır'dan Galatasaray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..."

SORU: G.SARAY'DAN TEKLİF GELSE KABUL EDER MİSİN?
Ben profesyonel futbolcuyum. O anki süreç, zaman. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. Kendi hayatımıza böyle bakmalıyız.

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