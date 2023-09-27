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Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini Mauro Icardi'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, İstanbulspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 09:25
Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - YEŞİLMİŞİK!...

Üç ay önce Şampiyonlar Ligi finali için pamuklara sarılan halı gibi zeminin eylül ayında ne hale geldiğini konuşmayalım. Zemin güzel görünsün diye atılan yeşil boyayla eşkalleri değişen futbolculardan da söz etmeyelim.

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Deplasman taraftarına 900 TL'ye bilet satıldığını hiç gündeme getirmeyelim. Durup dururken play-off formatının ısıtılmasını da yok sayalım. Ne yapalım, "ligin marka değeri" diye bağırıp altını tek satırla bile doldurmayalım.

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Böylesi iyi mi? Üç yıl önce kanayan yara zeminler için Sabah Spor sayfalarında tam sayfa araştırma yazdık. Yeni stadyumlara sahibiz ama zeminlerin hali ortada.

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sezon başında Premier Lig örneği verip deplasman bilet fiyatlarının ortak kararla sabitlenmesi (örneğin 200 TL) gerektiğine dikkat çektim, İspanyol Futbol Federasyonu boş tribünler naklen yayın ambiyansını bozuyor diye kulüplere ceza kesiyor dedim. Kimse dinlemedi, çünkü bu satırları yazan ben kötü gazeteciyim!

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Oyun 0-0 iken penaltı böyle atılır mı? Kaçtığında tartışırsın elbette, Okan Buruk'un da surat ifadesinden belli ki bu fantezi tekrarlanmayacak.

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray için bu 90 dakika için eleştiri, penaltıyı nasıl attığı değil, son dakikalara neden maçın fişini çekecek ikinci golü bulmadığı için yapılabilir.

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Şampiyonlar Ligi fikstürü varken, statü gereği Başakşehir maçında kullandıklarına dün akşam şans veremeyeceğini bilen Okan Buruk'un çıkardığı kadro ve oyunu rölantide kabul etmesi muhtemelen taktiğinin bir parçasıydı.

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

45-65 dışında soluğu zor duyulan İstanbulspor engelini tek golle aştı G.Saray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın duş giderlerinden yeşil boya aktı maç sonunda.

Bülent Timurlenk İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı

Başlayan, gerisi gelmeyen seyirci çekme konserleri için önerim: Yeni Türkü. Çıkar söylerler: Yeşilmişik.

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