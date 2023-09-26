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İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Sarı kırmızılılar liderlik için sahaya çıkıyor. İstanbulspor ise güçlü rakibine karşı sürpriz yapmak istiyor. İstanbulspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 21:00
İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Sarı kırmızılılar liderlik için sahaya çıkıyor.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem D., Tete, Mertens, Kerem, Icardi

47. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan müsabakaları Galatasaray, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

SON 18 RESMİ MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 18 mücadelede yenilmedi. Cimbom, geride kalan 18 maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

SÜPER LİG'DEKİ SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin ilk haftasına Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarından 3 puanla ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. Aslan, Gaziantep FK'yı 3-0, Başakşehir'i de 2-1 mağlup ederken, Kayserispor ile de golsüz berabere kaldı.

MAURO ICARDI BU SEZON 9 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon ligde 6 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, ayrıca Süper Lig'de 11'de oynadığı son 12 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, ligde attığı 6 golle, krallık yarışında zirvede yer alıyor.

İSTANBULSPOR BU SEZON 3 PUAN ALAMADI

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde 2 maçı eksik olan sarı-siyahlılar, Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kalırken, Başakşehir ve Gaziantep FK'ya ise kaybetti. İstanbul ekibinin, Samunspor maçı yoğun yağıştan dolayı ertelenmişti.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Salı günü saat 20:00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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