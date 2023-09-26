Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2022/23 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Yönetim çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.
Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Angelino gibi yıldızlarla sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu.
Sarı-kırmızılılar, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncuya her bir sezon için net 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin Euro net imza ücreti ödeneceği belirtildi.
Öte yandan bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar'ın sarı-kırmızılılara bir dava açtığı iddia edilmişti.
Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Galatasaray'a herhangi bir dava dosyası gelmediği, davanın açılmış olması halinde FIFA'dan sarı-kırmızılılara bildirim gelmesi gerektiği aktarıldı.
Edinilen bilgiye göre böyle bir bildirimin de olmadığı öğrenildi.
Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili hiçbir pürüzün bulunmadığı ifade edilirken, futbolcuyu transfer ederken tüm detayların ele alındığı kaydedildi.
Shakhtar ile sözleşmesini feshettikten sonra bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Tete, sergilediği iyi performansla dikkat çekiyor.
Kopenhag maçının yıldızı olan, Başakşehir maçında da etkili bir görüntü veren Tete, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti mutlu etti.
Galatasaraylı idareciler, Tete transferinde hedefi 12'den vurduklarına inanıyor.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKACAK
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, piyasa değeri an itibarıyla 25 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcunun değerinin daha da artacağı görüşünde.
Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.