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Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminde birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Tete oldu. Son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı yıldızı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda 23 yaşındaki futbolcunun performansı beğeni toplarken, yönetimin Tete ile ilgili planı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 13:30
Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

2022/23 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Yönetim çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncuya her bir sezon için net 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin Euro net imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Öte yandan bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar'ın sarı-kırmızılılara bir dava açtığı iddia edilmişti.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Galatasaray'a herhangi bir dava dosyası gelmediği, davanın açılmış olması halinde FIFA'dan sarı-kırmızılılara bildirim gelmesi gerektiği aktarıldı.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Edinilen bilgiye göre böyle bir bildirimin de olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili hiçbir pürüzün bulunmadığı ifade edilirken, futbolcuyu transfer ederken tüm detayların ele alındığı kaydedildi.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Shakhtar ile sözleşmesini feshettikten sonra bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Tete, sergilediği iyi performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Kopenhag maçının yıldızı olan, Başakşehir maçında da etkili bir görüntü veren Tete, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti mutlu etti.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaraylı idareciler, Tete transferinde hedefi 12'den vurduklarına inanıyor.

Galatasaray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKACAK

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, piyasa değeri an itibarıyla 25 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcunun değerinin daha da artacağı görüşünde.

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