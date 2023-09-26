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Bizde ayrım yok

Erden Timur’un büyük fedakarlıkla çalıştığını belirten yönetici Mehmet Cibara, “G.Saray’da atanmış ya da seçilmiş yönetici ayrımı olmaz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Bizde ayrım yok

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Levent Yaz'ın istifası gündemdeki yerini korurken yönetimden ilk değerlendirme Mehmet Cibara'dan geldi. Yaz'ın ayrılma gerekçesiyle ilgili konuşan Cibara, "Ayrılma gerekçesiyle ilgili başkanımız bir açıklama yapacak. Zaten yakında genel kurulumuz olacak. Bu konular konuşulacak. Erden Timur'un mali bilançolarla ilgili açıklama yaptığından bahsediliyor; ama ben geçen divan kurulu toplantısında Kemerburgaz'daydım Erdem Timur bilançolarla ilgili bir açıklama yapmadı. Erden Timur son 15 aydır varını yoğunu ortaya koyan, çok çalışan, büyük fedakarlık yapan bir yönetici. Biz de atanmış ya da seçilmiş yönetici ayrımı yapılmaz'' şeklinde konuştu.

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