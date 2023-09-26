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Galatasaray'dan zirve hesabı! İşte Okan Buruk'un 11'i

Sarı kırmızılı ekip bugün İstanbulspor'da konuk olacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği Olimpiyat Stadı'ndaki maç 20.00'de başlayacak. İstanbulspor'u da yenerek galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla da olsa liderliğe oturmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Galatasaray'dan zirve hesabı! İşte Okan Buruk'un 11'i

Arka arkaya maçlar oynamaya devam eden Galatasaray'ın bugünkü rakibi İstanbulspor... Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligde oynadığı üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, serisini sürdürmek ve 15 puanı bulunan Fenerbahçe'yi geçerek liderliği yeniden almak istiyor.

KADRO YİNE DEĞİŞİYOR

İstanbulspor ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 2 puanla 19. sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. 4 haftalık galibiyet serisi yakalayan teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor karşısında da kadroda değişikliklere gidecek. Savunma göbeğinde izinli Nelsson'un yerine Kaan Ayhan görev yapacak. Kazamcan'ın sakatlığı nedeniyle Angelino sol beke geri dönecek. Demirbay Oliveira'dan, Aktürkoğlu da Barış Alper'den formayı geri alacak. Ziyech yok, Mertens var...

47. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçta Galatasaray 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. G.Saray, Gaziantep FK'yı 3-0, Başakşehir'i de 2-1 mağlup ederken, Kayserispor ile de golsüz berabere kaldı.

YENİLGİYİ UNUTTU

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 18 mücadelede yenilmedi. Cimbom, geride kalan 18 karşılaşmada 15 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

İstanbulspor: Jansen, Mehmet, Simon Deli, Duhaney, Vefa Temel, Proca, Ndao, Loshaj, İbrahim, Ethemi, Jakson

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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