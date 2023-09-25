Haberler Galatasaray Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarı hedefinde olan Galatasaray, yaz transfer döneminde ciddi hamleler yaptı. Birbirinden önemli yıldızlara imza attıran sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro oluşturdu. Cimbom'un büyük umutlarla renklerine bağladığı yıldız futbolcu ise hayal kırıklığı yarattı. O isim performansıyla taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, Bursaspor'daki performansının ardından İspanya'ya, ardından da Çin'e giden ve geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçiren Cedric Bakambu'yu sürpriz yaparak renklerine bağlamıştı.

Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

SKORA KATKISI YOK
Teknik direktör Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 74 dakika süre verdiği deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 140 dakika süre aldı. Takvim'in haberine göre; Toplamda 214 dakika sahada kalan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Molde maçında kaçırdığı mutlak gol fırsatı nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Bakambu, teknik heyetten de şu ana kadar geçer not alamadı. Son olarak 4. haftadaki Gaziantep FK maçında sadece 10 dakika oynayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Bakambu, Buruk tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor.

Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

2 YIL KONTRATI VAR
Al Nassr'dan 700 bin Euro karşılığında transfer edilen Bakambu ile Cimbom arasındaki sözleşme 2025 yılına kadar devam ediyor. Bakambu, Galatasaray'da her bir sezon için 1.5 milyon Euro gelir elde edecek.

Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

210 GOLE KATKI YAPTI

Aslan'da skor üretemeyen Cedric Bakambu, kariyerinde toplam 407 maçta 169 gol, 41 de asist yaptı. Bakambu, Demokratik Kongo adına ise 42 maçta 15 gol üretti.

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