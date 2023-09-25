Kayıp aranıyor... Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, Bursaspor'daki performansının ardından İspanya'ya, ardından da Çin'e giden ve geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçiren Cedric Bakambu'yu sürpriz yaparak renklerine bağlamıştı.
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Teknik direktör Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 74 dakika süre verdiği deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 140 dakika süre aldı. Takvim'in haberine göre; Toplamda 214 dakika sahada kalan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
Molde maçında kaçırdığı mutlak gol fırsatı nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Bakambu, teknik heyetten de şu ana kadar geçer not alamadı. Son olarak 4. haftadaki Gaziantep FK maçında sadece 10 dakika oynayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Bakambu, Buruk tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor.