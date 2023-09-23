Hiç susmadan tam destek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kopenhag karşısında son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmayan futbolculara teşekkür etti. Sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulunan Özbek, skoru 2-0 geriden 2-2'ye getirdiklerine belirterek, "Galatasaray sporun her dalında, son saniyeye, son topa kadar mücadelesini bırakmaz. 5 dakika daha süremiz olsa galibiyetle ayrılmamız işten değildi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak Galatarasay'a çok yakışıyor. Mücadele etmek, taraftara Avrupa futbolunun en üst seviyesini seyrettirmek bize gurur veriyor. Futbolculara teşekkür ediyorum. Son saniyelere kadar mücadeleyi bırakmadılar" ifadesini kullandı.

ONLARIN ÇABALARI SAYESİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde her maçın zor olduğunu sözlerine ekleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-0 geride oldukları sırada kenara alınan futbolcuların ıslıklanmasıyla ilgili olarak ise, "Tüm taraftarlarımızdan, takımımızı maç bitene kadar, her saniye, hiç susmadan desteklerini rica ediyorum. Bazen hepimiz, maçın heyecanına, gerilimine kendimizi kaptırıyoruz. Ama bu durum, sahada Galatasaray formasını terleten futbolcularımıza yönelik bir hareket haline gelmemeli. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin 100. yılında bize şampiyonluğu getiren bu sporcu kardeşlerimizdir. Onların çabası, terlettiği formayla, gururla takip ettiğimiz bir sezonu geride bıraktık" diye konuştu.

SPONSORLUK HEDEFİMİZ 50 MİLYON EURO

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray tarihinde bugüne kadar hiç ulaşılmamış sponsorluk rakamlarına ulaşmak üzere olduklarını ifade etti. Özbekt, "Şu ana kadar imzaladığımız anlaşmaların toplam tutarı yaklaşık 33-34 milyon euro. Stat, forma ve diğer tüm gelirlerle oradayız. Her hafta yapıyoruz neredeyse. Önümüzdeki hafta da devam edecek. 50 milyon Euro seviyesine gelen kadar ben ve arkadaşlarıma dur durak yok. Hedef koyduk. Sürekli çalışıyoruz" diye konuştu.

YAYIN GELİRİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Bilyoner'e teşekkür eden Başkan Dursun Özbek, "Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek istiyorsak sponsorluk gelirlerimizi en üst düzeye taşımamız gerekiyor ama bu yeterli değil. Naklen yayın gelirlerinde de muazzam bir düşüş var. İlk imzalandığı dönemde, 500 milyon dolar mertebesinde olan anlaşma, bugün 90 milyon seviyesine inmiş durumda...Yayın gelirlerinin gözden geçirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bizlere düşen görev hem yasa dışı bahis hem kaçak yayınla mücadele etmektir" dedi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR

Dünkü imza töreniyle birlikte Bilyoner, yeniden Galatasaray Futbol Takımı'nın bahis sponsoru oldu. Basketbol takımının da hem şort sponsoru hem bahis sponsoru olarak iş birliği yapacak. Bilyoner AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, "Galatasaray'a sponsor olmak bizim için onur ve şereftir. Biz bunun gururunu yaşıyoruz" dedi. Hitay, illegal bahis nedeniyle devletin ve kulüplerin zarara uğradığını belirterek bu konudaki mücadelenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

FORMALAR DEĞİŞİYOR

Özbek, gelecek sezon yeni bir tedarikçi ile yola devam edeceklerini açıkladı: Şu anda bu sezon forma tedarikçisi olarak Nike ile devam ediyoruz. Önümüzdeki 2024-2025 sezonundan tedarikçimiz değişecek, bunu yakında açıklayacağız.