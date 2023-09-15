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Davinson Sanchez bugün geliyor

Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da yeni transfer edilen Davinson Sanchez de bugün takıma katılacak. Sarı-kırmızılı takımla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda olduğu için İstanbul'a gelememişti. Milli maçların ardından eşyalarını toplamak için İngiltere'ye giden Sanchez bugün gecikmeli de olsa Florya'daki yerini alacak. Galatasaray, 27 yaşındaki stoperi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Davinson Sanchez bugün geliyor
Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da yeni transfer edilen Davinson Sanchez de bugün takıma katılacak. Sarı-kırmızılı takımla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda olduğu için İstanbul'a gelememişti. Milli maçların ardından eşyalarını toplamak için İngiltere'ye giden Sanchez bugün gecikmeli de olsa Florya'daki yerini alacak. Galatasaray, 27 yaşındaki stoperi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
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