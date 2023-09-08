GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.
Sarı kırmızılılar geçen sezonki şampiyonluk sonrası önemli yıldızlarla sözleşme imzaladı.
Böylelikle Cimbom'da birçok oyuncunun maaşı da yükselmiş oldu.
Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.
Sarı kırmızılılar geçen sezonki şampiyonluk sonrası önemli yıldızlarla sözleşme imzaladı.
Böylelikle Cimbom'da birçok oyuncunun maaşı da yükselmiş oldu.
Bu gelişme sonrası Okan Buruk ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.
Konuyla ilgili gelişmeyi A Spor yorumcusu Murat Özbostan açıkladı.
Özbostan, sarı kırmızılıların başarılı hocasının zam talebinde bulunduğunu ifade etti.
İşte o sözler...
"Galatasaray, son transferleri Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile kadro değerini 252 milyon Euro'ya çıkardı"
"Yani Türk parasıyla 7 milyar TL'nin üzerinde bir meblağ"
"Böyle bir takımın teknik direktörü olmayı da her hoca ister"
"Okan Buruk göreve gelmeden önce adı Galatasaray ile anılınca, "Hayallerim var, manevi değerler önemli" diyerek sarı-kırmızılı kulüpte görev almak istediğini açık açık beyan etmişti"
"Galatasaray şampiyon oldu, Buruk da şampiyon takımın hocası olarak tarihe geçti"
"Yönetim 1+1 yıllık sözleşmesinin opsiyonunu devreye sokarak 20 milyon TL'lik ücretini 30 milyon TL'ye çıkardı"
"Bu rakamın da Okan Buruk'u mutlu etmediğini duydum
"Hocanın ücretine çok ciddi bir zam beklentisinin olduğunu öğrendim"
"Böyle bir beklenti içinde olması da normal"
"Takımdaki oyuncu paralarına bakarsak hoca da onlar kadar bir rakam talep edebilir" ifadelerini kullandı.