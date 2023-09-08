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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezon başında takımı efsane futbolcularından Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, sezonu zirvede tamamlamış ve 23. şampiyonluğuna uzanmıştı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösteren sarı-kırmızılılarda 49 yaşındaki teknik adamdan flaş bir talep geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 19:44
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Sarı kırmızılılar geçen sezonki şampiyonluk sonrası önemli yıldızlarla sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Böylelikle Cimbom'da birçok oyuncunun maaşı da yükselmiş oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Bu gelişme sonrası Okan Buruk ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Konuyla ilgili gelişmeyi A Spor yorumcusu Murat Özbostan açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

Özbostan, sarı kırmızılıların başarılı hocasının zam talebinde bulunduğunu ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Galatasaray, son transferleri Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile kadro değerini 252 milyon Euro'ya çıkardı"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Yani Türk parasıyla 7 milyar TL'nin üzerinde bir meblağ"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Böyle bir takımın teknik direktörü olmayı da her hoca ister"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Okan Buruk göreve gelmeden önce adı Galatasaray ile anılınca, "Hayallerim var, manevi değerler önemli" diyerek sarı-kırmızılı kulüpte görev almak istediğini açık açık beyan etmişti"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Galatasaray şampiyon oldu, Buruk da şampiyon takımın hocası olarak tarihe geçti"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Yönetim 1+1 yıllık sözleşmesinin opsiyonunu devreye sokarak 20 milyon TL'lik ücretini 30 milyon TL'ye çıkardı"

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Bu rakamın da Okan Buruk'u mutlu etmediğini duydum

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş talep! Yönetime iletti

"Hocanın ücretine çok ciddi bir zam beklentisinin olduğunu öğrendim"

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