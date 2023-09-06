İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham Hotspur'dan iki oyuncuyu kadrosuna kattı.
Cimbom, orta sahadaki eksikliğini Tanguy Ndombele ile doldurdu.
Savunma hattı ise Davinson Sanchez ile güçlendirildi.
Şampiyonlar Ligi oyuncu listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray, iki yeni transferini de kadroya ekledi.
Galatasaray, lig için de kadrosuna yeni takviyeler yapmak istiyor.
Öte yandan İngiltere'den yeni bir iddia geldi.
West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcu Lepkowski'nin iddiasına göre; Cimbom şimdi de Okay Yokuşlu'nun peşinde.
29 yaşındaki Okay'ı Championship takımı West Bromwich'te bekleneni veremediği gerekçesiyle eleştiren Goldberg-Lepkowski ikilisi şunları söyledi:
Okay tam bir hayal kırıklığı oldu.
Ancak Süper Lig devi Galatasaray onunla ilgileniyor.
Türkiye'de transfer dönemi hala açık.
Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar var.
Okay Yokuşlu, geçen sezon West Bromwich formasıyla 41 maça çıkıp, 4 gol kaydetti.
Bu sezon şimdiye kadar 6 maçta forma giydi.
29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.