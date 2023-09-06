Haberler Galatasaray İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İngiliz medyası, West Bromwich'te forma giyen 29 yaşındaki ön liberoyla sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

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İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Sarı-kırmızılılar, Tottenham Hotspur'dan iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Cimbom, orta sahadaki eksikliğini Tanguy Ndombele ile doldurdu.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Savunma hattı ise Davinson Sanchez ile güçlendirildi.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Şampiyonlar Ligi oyuncu listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray, iki yeni transferini de kadroya ekledi.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Galatasaray, lig için de kadrosuna yeni takviyeler yapmak istiyor.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Öte yandan İngiltere'den yeni bir iddia geldi.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcu Lepkowski'nin iddiasına göre; Cimbom şimdi de Okay Yokuşlu'nun peşinde.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

29 yaşındaki Okay'ı Championship takımı West Bromwich'te bekleneni veremediği gerekçesiyle eleştiren Goldberg-Lepkowski ikilisi şunları söyledi:

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Okay tam bir hayal kırıklığı oldu.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Ancak Süper Lig devi Galatasaray onunla ilgileniyor.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Türkiye'de transfer dönemi hala açık.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar var.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Okay Yokuşlu, geçen sezon West Bromwich formasıyla 41 maça çıkıp, 4 gol kaydetti.

İngiliz muhabirden flaş iddia: Galatasaray şimdi de onun peşinde!

Bu sezon şimdiye kadar 6 maçta forma giydi.

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