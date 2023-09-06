Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'den taraftarlara mesaj!

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. Kolombiya Milli Takım kampında bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda sarı-kırmızılı taraftarlarla tanışmak için sabırsızlandığını söyledi. Sanchez, yayımlanan videoda, "Bu ailenin bir parçası olmak memnuniyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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