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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 24 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılı yönetime flaş bir talep geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 19:17 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 19:56
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamayı hedefleyen sarı kırmızılılar, bu kapsamda birçok yıldız transferine imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Yıldız transferlerin yanı sıra takımdan ayrılan isimler de olurken, transferin gözde ismi Victor Nelsson ile ilgili flaş bir haber geldi..

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Birçok takımın transfer listesinde bulunan ve yeni sözleşme görüşmeleri yapan yıldız stoper, Galatasaray'dan şok bir talepte bulundu. İşte tüm detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrolarının verileceği son günde kadrosuna önemli isimleri kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Fransız orta saha Tanguy Ndombele'yi kiralayan sarı kırmızılılar, 4+1 yıllık anlaşma sağlanan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i ise 9.5 milyon euro bonservisle renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

VECINO'YA TARAFTAR ENGELİ

Cimbom, Ndombele transferi öncesi Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile anlaşmış ancak gelen taraftar tepkileri üzerine yönetim transferden vazgeçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Aslan, Ndombele için kiralama bedeli ödemeyecek. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

SANCHEZ İÇİN 9.5 MİLYON EURO

Galatasaray, Tottenham'dan Ndombele dışında Davinson Sanchez'i de kadrosuna katmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Cimbom 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

4+1 senelik sözleşme imzalanan Kolombiyalı futbolcunun bonservis bedelinin Tottenham'a 5 taksitle ödeneceği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

NELSSON İLE 2027 YILINA KADAR
Taraftarlarına geçen sezon olduğu gibi bu sezonda transferde bayram yaşatan Galatasaray, iç transferde de harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Sarı kırmızılılar, Victor Nelsson'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

SERBEST KALMA ŞARTI İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; Cimbom, 24 yaşındaki yıldız oyuncuya yıllık 2 milyon Euro teklif edecek. Galatasaray, oyuncunun serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olarak sözleşmede yer almasını istiyor. Nelsson ise serbest kalma bedelinin iptal olmasını talep ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılı yönetim ve Danimarkalı stoper arasında görüşmelerin bu hafta devam edeceği ve nihai kararın yakın zamanda açıklanacağı belirtildi. Yıldız oyuncu için bu yaz bol sıfırlı teklifler gelmiş ancak yönetim kabul etmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Nelsson yıllık 900 bin Euro kazanırken yeni transfer Sanchez ise 3.1 milyon Euro kazanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Transfer döneminde adı Sevilla, Fiorentina ve Arsenal gibi takımlarla anılan Nelsson, 2021 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Genç yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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