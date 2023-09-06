GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede o maddeyi istemedi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamayı hedefleyen sarı kırmızılılar, bu kapsamda birçok yıldız transferine imza attı.
Yıldız transferlerin yanı sıra takımdan ayrılan isimler de olurken, transferin gözde ismi Victor Nelsson ile ilgili flaş bir haber geldi..
Birçok takımın transfer listesinde bulunan ve yeni sözleşme görüşmeleri yapan yıldız stoper, Galatasaray'dan şok bir talepte bulundu. İşte tüm detaylar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrolarının verileceği son günde kadrosuna önemli isimleri kattı.
Fransız orta saha Tanguy Ndombele'yi kiralayan sarı kırmızılılar, 4+1 yıllık anlaşma sağlanan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i ise 9.5 milyon euro bonservisle renklerine bağladı.
VECINO'YA TARAFTAR ENGELİ
Cimbom, Ndombele transferi öncesi Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile anlaşmış ancak gelen taraftar tepkileri üzerine yönetim transferden vazgeçmişti.
Aslan, Ndombele için kiralama bedeli ödemeyecek. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.
SANCHEZ İÇİN 9.5 MİLYON EURO
Galatasaray, Tottenham'dan Ndombele dışında Davinson Sanchez'i de kadrosuna katmayı başardı.
Cimbom 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
4+1 senelik sözleşme imzalanan Kolombiyalı futbolcunun bonservis bedelinin Tottenham'a 5 taksitle ödeneceği bildirildi.
NELSSON İLE 2027 YILINA KADAR
Taraftarlarına geçen sezon olduğu gibi bu sezonda transferde bayram yaşatan Galatasaray, iç transferde de harekete geçti.
Sarı kırmızılılar, Victor Nelsson'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor.
SERBEST KALMA ŞARTI İSTEMİYOR
Takvim'in haberine göre; Cimbom, 24 yaşındaki yıldız oyuncuya yıllık 2 milyon Euro teklif edecek. Galatasaray, oyuncunun serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olarak sözleşmede yer almasını istiyor. Nelsson ise serbest kalma bedelinin iptal olmasını talep ediyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılı yönetim ve Danimarkalı stoper arasında görüşmelerin bu hafta devam edeceği ve nihai kararın yakın zamanda açıklanacağı belirtildi. Yıldız oyuncu için bu yaz bol sıfırlı teklifler gelmiş ancak yönetim kabul etmemişti.
Nelsson yıllık 900 bin Euro kazanırken yeni transfer Sanchez ise 3.1 milyon Euro kazanacak.
7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Transfer döneminde adı Sevilla, Fiorentina ve Arsenal gibi takımlarla anılan Nelsson, 2021 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
Genç yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Cimbom yıldız oyuncuyu Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.