Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadro listesinin UEFA'ya bildirilmesinin son gününde transferde adeta şaha kalktı.
Stoper ve orta saha takviyeleri için bir süredir arayış halinde olan sarı-kırmızılılar, iki bölgeyi de Tottenham'dan yaptığı transferlerle güçlendirdi.
Cimbom, orta sahaya Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer etti.
Sarı-kırmızılılar, Ndombele'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Galatasaray stoper bölgesini ise Davinson Sanchez transferiyle güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı savunma oyuncusuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ndombele ve Sanchez öncesi kadrosunu Icardi, Zaha, Ziyech, Tete ve Angelino gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'A TRANSFER OLABİLİR
İspanyol basını, Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve herhangi bir kulüple anlaşmayan Eden Hazard'ın Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.
ATLETICO MADRID VE ROYAL ANTWERP DE İSTİYOR
El Gol'de yer alah haberde Belçikalı yıldızın ülkesinin takımlarından Royal Antwerp'e de gidebileceği belirtildi.
Öte yandan Hazard ile Galatasaray ve Royal Antwerp'in dışında Atletico Madrid'in de ilgisi olduğu kaydedildi.
La Liga ekibinin Al-Shabab'a transfer olması beklenen Yannick Carrasco'nun yerine oyuncu arayışında olduğu aktarıldı.
Atletico Madrid'li yetkililerin, Eden Hazard'ın Marcos Llorente ve Alvaro Morata gibi bir çıkış yakalayabileceğini düşündükleri belirtildi.
ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ
Haberde ayrıca Eden Hazard'ın ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği kaydedildi.