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Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi birçok ünlü yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Eden Hazard'ın Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:58
Mert Kılıç
Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadro listesinin UEFA'ya bildirilmesinin son gününde transferde adeta şaha kalktı.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Stoper ve orta saha takviyeleri için bir süredir arayış halinde olan sarı-kırmızılılar, iki bölgeyi de Tottenham'dan yaptığı transferlerle güçlendirdi.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Cimbom, orta sahaya Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer etti.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Ndombele'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray stoper bölgesini ise Davinson Sanchez transferiyle güçlendirdi.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı savunma oyuncusuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Ndombele ve Sanchez öncesi kadrosunu Icardi, Zaha, Ziyech, Tete ve Angelino gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

GALATASARAY'A TRANSFER OLABİLİR

İspanyol basını, Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve herhangi bir kulüple anlaşmayan Eden Hazard'ın Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

ATLETICO MADRID VE ROYAL ANTWERP DE İSTİYOR

El Gol'de yer alah haberde Belçikalı yıldızın ülkesinin takımlarından Royal Antwerp'e de gidebileceği belirtildi.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Öte yandan Hazard ile Galatasaray ve Royal Antwerp'in dışında Atletico Madrid'in de ilgisi olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

La Liga ekibinin Al-Shabab'a transfer olması beklenen Yannick Carrasco'nun yerine oyuncu arayışında olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

Atletico Madrid'li yetkililerin, Eden Hazard'ın Marcos Llorente ve Alvaro Morata gibi bir çıkış yakalayabileceğini düşündükleri belirtildi.

Galatasaray'dan Eden Hazard sürprizi! Transferi böyle duyurdular

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Haberde ayrıca Eden Hazard'ın ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği kaydedildi.

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