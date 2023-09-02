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Avrupa tamam sıra ligde

Avrupa'da turları birer birer aşıp Devler Ligi vizesi alan şampiyon G.Saray, rotasını yeniden Süper Lig'e kırdı Hedef; ligde henüz puan alamayan Gaziantep FK'yı yenip dış sahada sezonun ilk galibiyetini elde etmek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Avrupa tamam sıra ligde

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray için sezon başı kritik eşiklerden biri Devler Ligi'nde gruplara kalabilmekti. Son olarak play-off turunda Molde'yi eleyerek Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleyen Cimbom gözünü yeniden lige çevirdi. Sarı-kırmızılılar bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan ardından derbi maçta Trabzonspor'u mağlup etmişti. İstanbulspor karşılaşması ise Norveç temsilcisi Molde rövanşı nedeniyle ertelenmişti.

OKAN BURUK TAKIMI UYARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu önemli karşılaşma öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Rakibimiz henüz ligde puan alamadı. Bu onları motive edecektir. Ayrıca son şampiyona karşı oynamak her takım için ilgi çekici. Bizim için de çok önemli bir maç. Basit hata istemiyorum. Molde maçındaki görüntümüzde olmamalıyız. Hücumda daha aktif bir Galatasaray görmek istiyorum. Yeterince resmi maç oynadık. Maç ritmimizi yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı. Kaptan Fernando Muslera da takım arkadaşlarına kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

ICARDI MÜJDESİ

Molde maçında beline aldığı darbeye rağmen maçı tamamlayan Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyordu. Arjantinli yıldızın karşılaşmanın kafilesinde yer alması camiayı mutlu etti. Bugün forma giymesinde bir sorun görülmüyor. Skor rahatlığı yakalanırsa yerine Cedric Bakambu oyuna dahil olacak.

TETE YİNE 11'DE

Molde maçında oynadığı futbolla göz dolduran Tete, Gaziantep karşısında da 11'de olacak. Okan Buruk Güneydoğu temsilcisine karşı ona şans verecek.

OLIVEIRA GÖTÜRÜLMEDİ

Takımdan ayrılacağı söylenen isimlerden Sergio Oliveira'nın Gaziantepspor maçı kafilesinde olmaması dikkat çekti. Portekizli yıldızın kasığında ağrı bulunduğu için deplasman kafilesine alınmadığı kaydedildi. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 maçta 1 gol kaydedip 1 de asist yaptı.

'KEREM DAYI' İLE YOLA DEVAM

Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün ayrılmasıyla yerli rotasyonu azalan Galatasaray'da Kerem Demirbay tam hazır olmamasına rağmen bugün de forma bulacak. Teknik direktör Okan Buruk maç ritmini yakalaması için tecrübeli orta saha oyuncusunu Gaziantepsopr karşısında da değerlendirmeyi düşünüyor. Buruk, oyuncunun koşu kalitesini artırmak için ona özel antrenman programı da hazırlattı. "Dayı" lakaplı oyuncu da çok çalışıyor.

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