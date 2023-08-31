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Yeni takımı için İtalya'ya gitti

Son dakika spor haberi: Yeni sezon yapılanma çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların A Milli futbolcusu Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa ile şözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayırıldı ve İtalya'ya gitti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 12:46
Yeni takımı için İtalya'ya gitti

Berkan Kutlu, İtalya'ya gitti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olmuştu. Şimdi de orta saha oyuncusu Berkan Kutlu takımdan ayrılıyor. 25 yaşındaki futbolcu ile İtalyan temsilcisi Genoa ilgileniyordu. Berkan, Genao ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'dan ayrıldı ve İtalya'ya gitti.

Berkan Kutlu, bu sezon 3 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 2 de Süper Lig olmak üzere toplam 5 resmi karşılaşmada görev aldı.

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