Final maçı Wembley’de

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

GALİBİYETİN DEĞERİ 2.8 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, bu başarısının yanı sıra katılım parasından elde ettiği önemli gelir ile finansal anlamda elini de rahatlattı. Ayakbastı parası olarak 15.6 milyon euro alan sarı-kırmızılıların gelirinin 25 milyon euro'yu aşması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın alacağı gelir gruplardaki başarısına göre de şekillenecek. Gruplarda oynayacağı maçlarda alacağı her galibiyette 2.8 milyon euro, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak.