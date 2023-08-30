Haberler Galatasaray "En iyisini alacağız"

"En iyisini alacağız"

“İyi oyuncular istiyoruz. Teknik adamlar, elindeki oyunculardan daha iyilerini isterler. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Galatasaray’a katkı sağlayacak isimleri seçeceğiz.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
"En iyisini alacağız"

Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk, Avrupa'da transferin bitmesini beklediklerini ve fırsat transferi gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Buruk, "Almak istediğimiz oyuncular oluyor, başka takımlar isteyebiliyor. Avrupa'da transferin son haftası... Avrupa'yı bir koz olarak kullanıyoruz. İyi oyuncular istiyoruz aslında. Teknik adamlar, elindeki oyunculardan daha iyilerini isterler. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Alamama riski de var. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz" dedi.

ICARDI'NİN KALMASI ÇOK ÖNEMLİ

Mauro İcardi'nin takımda kalmasının çok önemli olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Geçen senden sonra Mauro bizim için kilit isimdi. Transfer döneminde benim için en önemli şey, Mauro'nun takımda kalması, devam etmesiydi. Başkanımıza, yönetimiz, Erden Bey çok çaba sarf etti. Hepsi teşekkür etmek istiyorum. Bizim için sadece golcü değil, karakteriyle de önemli bir lokomotif. Bu maçlarda da hücumdaki goller ve asistlerle bir santrforun yapabileceği en maksimum şeyi yapıyor. Milli takım arasında dinlenme süresi olacak. Bize verdiği katkı önemli" diyerek sözlerini tamamladı.

TEK HEDEF BAŞARILI OLMA

Buruk, Süper Lig'de yine şampiyonluğu hedeflediklerini ifade ederken bu sezon Avrupa'da da başarı olmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

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