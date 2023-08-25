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Son aday Salih

Aslan, Dortmund'ın milli yıldızına kanca attı. Alman ekibiyle pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, bu transferde önemli mesafe katetti. 25 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'ın teklifini doğruladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Son aday Salih

Transfer çalışmalarına devam eden G.Saray'ın bir süredir sürpriz bir isim için operasyon yürüttüğü ortaya çıktı. Orta alana yabancı bir yıldız takviyesi yapacak sarı-kırmızılı ekibin, ayrıca kusursuz bir rotasyon kurma amacıyla Salih Özcan'a kanca attığı öğrenildi. Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki orta saha ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği gelen haberler arasında... Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'a imza attıran ve Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'le anlaşma sağlayan Aslan, bu transferde de yoğun bir mesai harcıyor.

MENAJERİME TEKLİF GELDİ

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Salih Özcan da G.Saray'dan teklif aldığını doğruladı. 25 yaşındaki oyuncu Sky Sports'a "G.Saray'dan menajerime bir teklif geldi. Bu sezona odaklandım. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz" açıklamasını yaptı. Cimbom'un şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Salih'in transferinin olması halinde Okan Buruk'un orta alandaki rotasyonda eli iyice güçlenecek. Tecrübeli hoca, başarılı futbolcuyu Torreira'nın alternatifi olarak da düşünüyor.

36 maçta oynadıoynadı

Köln'de yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2022'de 5 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a imza attı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan, 36 maçta asist yaptı. Başarılı oyuncu, A Milli Takım formasını ise 11 kez sırtına geçirdi. Orta alandaki çalışkan futboluyla dikkat çeken Salih'in, markaj ve top kapma becerisi de ön plana çıkıyor.

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