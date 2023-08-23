Limitsizsiniz

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kapısına dayandı. İkinci ön elemeden turnuvaya katılan sarı-kırmızılı ekip, Olimpija Ljubljana ve Zalgiris'ı saf dışı bıraktı. Bugün de Molde karşısında ilk sınavını verecek. Molde Aker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, EXXEN dijital platformundan naklen ekranlara gelecek. Kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Play-off turunu geçerse en az 25 milyon euro'luk dev gelirin kilidini açacak olan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor.

TROMSO FACİASI UNUTULMAZ

Galatasaray bugün UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak. Molde ile ilk kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu'nda Rosenborg'a 3-0 yenilmiş, evinde aynı skorla rövanşı almıştı. Buna karşılık UEFA Kupası'nda 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

TORREIRA'NIN YERİNE BERKAN

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek. Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, play-off turu ilk karşılaşmasında görev yapamayacak. Okan Buruk'un Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu orta sahada oynatması bekleniyor.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Molde: Karlstron, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Linnes, Breivik, Eriksen, Haugen, Manssverk, Eikremi, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Icardi

TETE KADRODA

Galatasaray, Molde ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosuna yeni transferlerinden Tete'yi de ekledi. Molde karşılaşması için UEFA'ya verilen ilk listede yer almayan Brezilyalı oyuncu, geçici lisans başvurusunun ardından Norveç'e giden kafileye dahil edildi. UEFA tarafından geçici lisans başvurusunun kabul edilmesi halinde Tete, karşılaşmanın kadrosuna da yazılabilecek.

MAÇ ÖNCESİ RAKAMLAR

8

Son 16 Avrupa kupası maçında sadece 1 kez yenilen Galatasaray, deplasmandaki son 8 Avrupa mücadelesinde 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

16

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan sarı-kırmızılı takım, 11 kez katıldığı elemelerin 9'unda hedefe ulaşmayı başardı.

16

1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik aldı, 3 mağlubiyet yaşadı.

306

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı 306 maçta 109 galibiyet, 115 mağlubiyet yaşadı.