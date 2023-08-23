GALATASARAY HAHBERLERİ- Isparta 32 Spor Berk Balaban transferini açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Galatasaray'dan Berk Balaban'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Pembe-yeşilliler, Galatasaray'dan Berk Balaban'ı renklerine bağladı.

Balaban, geçtiğimiz yıl İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymiş ve play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Berk Balaban'ın imza töreninde Isparta 32 Spor 2. Başkanı Ramazan Pala ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer de hazır bulundu.