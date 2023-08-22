TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

Titiz bir transfer politikası yürüten ve Avrupa'da ses getiren takviyeler gerçekleştiren Galatasaray, bir süredir Fransız ekibi PSG'den ayrılmaya hazırlanan Marco Veratti'yi gündeminde tutuyor.
Takvim'in haberine göre; Birçok üst düzey takımla anılan İtalyan yıldız için Cimbom'un, girişimlerini hızlandırma kararı aldığı gün yüzüne çıktı.
AL-AHLI'YE TRANSFERİ YATTI
Avrupa'daki transfer borsasını, yaptığı hamlelerle sarsan Suudi ekiplerinden Al-Ahli, Marco Veratti'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti.