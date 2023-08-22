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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Verratti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isme dünya devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

Titiz bir transfer politikası yürüten ve Avrupa'da ses getiren takviyeler gerçekleştiren Galatasaray, bir süredir Fransız ekibi PSG'den ayrılmaya hazırlanan Marco Veratti'yi gündeminde tutuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

Takvim'in haberine göre; Birçok üst düzey takımla anılan İtalyan yıldız için Cimbom'un, girişimlerini hızlandırma kararı aldığı gün yüzüne çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

AL-AHLI'YE TRANSFERİ YATTI

Avrupa'daki transfer borsasını, yaptığı hamlelerle sarsan Suudi ekiplerinden Al-Ahli, Marco Veratti'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

Ancak; kulübe verilen devlet fonunun sona ermesiyle birlikte deneyimli futbolcunun transferi de sonuçlandırılamadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

30 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın bu gelişmenin ardından yeniden devreye girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

Veratti'ye Aslan'ın yanı sıra İngiliz devi Manchester United da ilgi gösteriyor. Ayrıca Bayern Münih de süreci yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

DEĞERİ 40 MİLYON EURO

2026 yılına kadar kulübü PSG ile sözleşmesi bulunan Veratti'ye güncel verilere göre; 40 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

Geçen sezon 40 maçta 1 asist kaydeden, bu sezon ise 3 maçta 117 dakika görev yapan futbolcu daha önce Çizme'de Pescara forması giymişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Verratti'de kötü haber! Dünya devi rakip oldu

1.65 boyundaki çok yönlü İtalyan yıldız, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor.

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