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Sıra geldi Molde'ye

Galatasaray'ın maç maratonu devam ediyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig arasında gidip gelen sarı-kırmızılı ekip, yarın da kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz gruplara kalmak için Norveç'in köklü ekibi Molde ile mücadele edecek. Müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Turun kazananı Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Sıra geldi Molde'ye

Galatasaray'ın maç maratonu devam ediyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig arasında gidip gelen sarı-kırmızılı ekip, yarın da kritik bir maça çıkacak. Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz gruplara kalmak için Norveç'in köklü ekibi Molde ile mücadele edecek. Müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Turun kazananı Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

KASAYI DOLDURACAK

Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. Ama gruplara kalırsa kazancını minimum 25 milyon euro'ya yükseltecek. Trabzonspor galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı takımda moraller tavan yapmış durumda... Ancak oyuncularının motivasyon kaybı yaşamasından korkan Okan Buruk dün oyuncularıyla idman öncesi bir araya geldi ve uyarılarda bulundu. Gruplara kalma yolunda çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Trabzon maçını unutun ve sadece Molde'ye konsantre olun" diye konuştu.

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