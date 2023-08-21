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Dünya devi peşine düştü

Transferin gözde isimlerinden Victor Nelsson'a son olarak İngiltere'den talip çıktı. İngiliz basınına göre; Arsenal, Justin Timber'ın yerine oyuncu bakıyor ve iki aday var. İlki Crystal Palace'ın 50 milyon Sterlin fiyat etiketi olan defans oyuncusu Marc Guehli... Diğeri ise daha ucuz bir alternatif olarak görülen ve sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nelsson... Takımlar arası görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Dünya devi peşine düştü

Transferin gözde isimlerinden Victor Nelsson'a son olarak İngiltere'den talip çıktı. İngiliz basınına göre; Arsenal, Justin Timber'ın yerine oyuncu bakıyor ve iki aday var. İlki Crystal Palace'ın 50 milyon Sterlin fiyat etiketi olan defans oyuncusu Marc Guehli... Diğeri ise daha ucuz bir alternatif olarak görülen ve sözleşmesinde 25 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nelsson... Takımlar arası görüşmelerin başladığı ifade edildi.

2021-2022 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Nelsson'un 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

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