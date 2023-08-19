GALATASARAY HABERLERİ - Trabzonspor maçı sonrası taraftara Hakim Ziyech sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar puanını 4'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar puanını 4'e yükseltti.
Maç sonu galibiyeti taraftarlarla kutlayan Galatasaray'da büyük bir sürpriz gerçekleşti.
Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı taraftara KAP'a bildirdiği yeni transferi Hakim Ziyech sürprizini gerçekleştirdi.
Faslı yıldız futbolcu maç sonu taraftarların içinde yer alırken alınan galibiyet yeni transferle birlikte kutlandı.
Hakim Ziyech daha sonra saha ortasına gelerek taraftara üçlü çektirdi.