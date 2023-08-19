Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Trabzonspor maçı sonrası taraftara Hakim Ziyech sürprizi!

GALATASARAY HABERLERİ - Trabzonspor maçı sonrası taraftara Hakim Ziyech sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını elde etti. Rams Park Stadyumu'nu dolduran sarı kırmızılı taraftarlara maç sonu yeni transfer sürprizi gerçekleştirildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:11
GALATASARAY HABERLERİ - Trabzonspor maçı sonrası taraftara Hakim Ziyech sürprizi!

Maç sonu galibiyeti taraftarlarla kutlayan Galatasaray'da büyük bir sürpriz gerçekleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Trabzonspor maçı sonrası taraftara Hakim Ziyech sürprizi!

Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı taraftara KAP'a bildirdiği yeni transferi Hakim Ziyech sürprizini gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Trabzonspor maçı sonrası taraftara Hakim Ziyech sürprizi!

Faslı yıldız futbolcu maç sonu taraftarların içinde yer alırken alınan galibiyet yeni transferle birlikte kutlandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
G.Saray Fırtına'yı Icardi ile devirdi!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
2023 YKS tercih sonuçları açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Ağustos)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi! Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi! 23:49
G.Saray Fırtına'yı Icardi ile devirdi! G.Saray Fırtına'yı Icardi ile devirdi! 23:47
G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 23:34
Dev maçta şok sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi Dev maçta şok sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi 23:02
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu: Ses var görüntü yok! Toroğlu'dan ilk yarı yorumu: Ses var görüntü yok! 22:56
Real Madrid 2'de 2 yaptı! Real Madrid 2'de 2 yaptı! 22:46
Daha Eski
G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! 22:38
Al Hilal'den Neymar için imza töreni Al Hilal'den Neymar için imza töreni 22:16
Derbinin 11'leri belli oldu! Derbinin 11'leri belli oldu! 18:30
Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi! Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi! 18:41
Liverpool kazandı! Salah Gerrard'ı geride bıraktı Liverpool kazandı! Salah Gerrard'ı geride bıraktı 18:56
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 19:08