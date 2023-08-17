Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi'yi gündemine almıştı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya yaptığı teklifi duyurdu. İşte önerilen rakam... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 15:49
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle adından sıkça söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

2022/2023 sezonunda gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Cimbom; Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi yıldız isimleri de renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Aslan, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in transferi için de geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Faslı oyuncuyu Londra'da sağlık kontrolünden geçiren Galatasaray'ın Ziyech'i kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Hakim Ziyech'in 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Sarı-kırmızılılar, Ziyech transferi sonrası orta saha transferi için gaza basacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Adı PSG forması giyen Marco Verratti ile de anılan Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isimse Matteo Guendouzi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Fransız basını, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı teklifi açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

La Repubblica'da yer alan habere göre; Galatasaray, Matteo Guendouzi için Marsilya'ya 15 milyon Euro teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

MARSİLYA 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Marsilya'nın ise Fransız yıldız için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

LAZIO DA TALİP

Haberde ayrıca Galatasaray'ın yanı sıra Lazio'nun da Guendouzi ile ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

TARİHE GEÇEBİLİR

Matteo Guendouzi, Marsilya'nın Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk teklifini kabul etmesi halinde Nicolo Zaniolo ile birlikte sarı-kırmızılıların en pahalı ikinci transferi olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Galatasaray, 2000 yılında Porto forması giyen Mario Jardel'i 17 milyon Euro karşılığında transfer etmiş ve bu transfer sarı-kırmızılıların en pahalı transferi olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Matteo Guendouzi geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 35 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Fransız yıldız, 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek 10 gole direkt etki etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

Guendouzi'nin Marsilya ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.

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