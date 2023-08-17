TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Guendouzi'ye dev teklif! Gelirse tarihe geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle adından sıkça söz ettirdi.
2022/2023 sezonunda gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Cimbom; Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi yıldız isimleri de renklerine bağladı.
Aslan, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in transferi için de geri sayıma geçti.
Faslı oyuncuyu Londra'da sağlık kontrolünden geçiren Galatasaray'ın Ziyech'i kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Hakim Ziyech'in 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Ziyech transferi sonrası orta saha transferi için gaza basacak.
Adı PSG forması giyen Marco Verratti ile de anılan Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isimse Matteo Guendouzi...
Fransız basını, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı teklifi açıkladı.
15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
La Repubblica'da yer alan habere göre; Galatasaray, Matteo Guendouzi için Marsilya'ya 15 milyon Euro teklif etti.
MARSİLYA 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Marsilya'nın ise Fransız yıldız için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
LAZIO DA TALİP
Haberde ayrıca Galatasaray'ın yanı sıra Lazio'nun da Guendouzi ile ilgilendiği kaydedildi.
TARİHE GEÇEBİLİR
Matteo Guendouzi, Marsilya'nın Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk teklifini kabul etmesi halinde Nicolo Zaniolo ile birlikte sarı-kırmızılıların en pahalı ikinci transferi olacak.
Galatasaray, 2000 yılında Porto forması giyen Mario Jardel'i 17 milyon Euro karşılığında transfer etmiş ve bu transfer sarı-kırmızılıların en pahalı transferi olmuştu.
Matteo Guendouzi geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 35 maça çıktı.
Fransız yıldız, 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek 10 gole direkt etki etti.
Guendouzi'nin Marsilya ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.