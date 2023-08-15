Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı CANLI (UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elem turu rövanş mücadelesinde Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşıyor.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı kırmızılılar, tur için sahaya çıkıyor.

Rams Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetiyor.

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

G.SARAY - O. LJUBLJANA MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Emin, Angelino, Berkan, Torreira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, David Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Rui Pedro

AVRUPA KUPALARINDA 306. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 305 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında dördüncü sınavına çıktı.

BU SEZON 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendi.

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Baaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."

MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetiyor. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti yapıyor.. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro oldu.

GALATASARAY - OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı 15 Ağustos Salı günü saat 21:00'de başladı. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.