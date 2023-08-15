Galatasaray 1-0 Olimpija Ljubljana (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom play-off turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan Cimbom adını play-off turuna yazdırdı.

24'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Boey'in ortasında topu kaleci Vidovsek yumrukladı. Ceza sahası içerisinde dönen topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, kafayla topu Icardi'ye indirdi. Bu oyuncunun göğsüyle topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

27'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Angelino, savunma arkasına sarkan Icardi'yi gördü. İcardi'nin ceza sahası içi sol çaprazından içeri çevirdiği topu Barış Alper Yıılmaz ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi Marco Guida, VAR'dan da gelen uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

51'nci dakikada Galatasaray etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Bakambu, çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Bakambu'nun topuna savunma müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Topu ceza sahası dışında önünde bulan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

56'ncı dakikada Olimpija Ljubljana'da Pedro Lucas ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda kaleci Muslera topu kurtardı.

63'üncü dakikada Galatasaray'da Torreira kırmızı kart gördü. Orta alanda top kapma mücadelesinde rakibine sert müdahale yapan Torreira, karşılaşmanın hakemi Marco Guida tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

ICARDI'NİN GALATASARAY FORMASIYLA İLK AVRUPA GOLÜ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk Avrupa golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana'ya karşı 24'üncü dakikada fileleri sarsan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla Avrupa arenasındaki ilk golünü attı. Öte yandan Icardi, son Avrupa golünü 11 Aralık 2019'da Paris Saint Germain formasıyla Galatasaray'a atmıştı.

ZAHA'NIN İLK İÇ SAHA MAÇI OLDU

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Zaha, Galatasaray formasıyla ilk iç saha maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana'ya karşı 46'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

RAKİP NORVEÇ TEMSİLCİSİ MOLDE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu. Faroe Adaları'ndan Kalksvik'i uzatmalarda 2-0 ile geçen Norveç temsilcisi Molde, rakibine toplamda 3-2'lik skorla üstünlük kurarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi oldu.