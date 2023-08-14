Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayıma geçildi. Uzun süre görüşmelerde bulunduğu Leandro Paredes'ten istediği geri dönüşü alamayan sarı-kırmzılılar, alternatif isimlere yöneldi. Hummalı bir operasyon yürüten Cimbom, aradığı yıldızı İngiltere'de buldu. İşte o isim ve transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:25
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Fred'i Fenerbahçe'ye kaptıran, Paredes ve Ndombele'yi ise ikna edemeyen Galatasaray, orta saha transferi için başka alternatiflere yöneldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Süper Lig'de sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, transfer girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Birçok oyuncusu hazır bir görüntü çizmeyen Cimbom'da eksik bölgelere yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da orta saha, stoper ve kanat mevkisine transfer düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Arayışlarına devam eden Cimbom'da öncelik orta saha mevkisine verilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir transfer yapılması amaçlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

3 kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, kaliteli ve alternatifli bir kadro için şartları zorluyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Yönetim, transferde son dokunuşları yaparak kadroyu hazır hale getirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Orta saha bölgesi için büyük uğraş veren Cimbom, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Yeni Asır'ın haberine göre; Gündeme gelen son isim ise Leicester City'de forma giyen 24 yaşındaki Boubakary Soumare oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'nin Fransız orta saha oyuncusu için devreye giren yönetim, piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız ismi kadrosuna katarak orta sahadaki sorunu çözmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

İngiliz ekibinden Belçikalı stoper Wout Faes'i de isteyen kurmaylar, Leicester City'nin istediği Yunus Akgün'ü bu transferlerde koz olarak kullanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Galatasaray'ın Yunus'un bonservisine karşılık iki yıldız için kulübünden indirim bekleyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

20 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Kariyerine PSG altyapısında başlayan ve 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'nin yolunu tutan genç yıldız, 2021'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan orta saha harekatı! Bjelica'dan onay çıktı...
Memur ve emeklilerinin beklediği haber! Toplu sözleşmede 2. toplantı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin teklifini açıkladı
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer...
Kartal yıldız ismi bitirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer...
G.Saray'dan bonservis rekoru geliyor!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU
Emlak Konut Evleri THY kura çekilişi ne zaman 2023?
TOPLU SÖZLEŞMEDE KRİTİK GÜN | Memur ve memur emeklilerine zam oranı belli oluyor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 15:47
G.Saray'ın yeni orta sahası İngiltere'den! G.Saray'ın yeni orta sahası İngiltere'den! 15:24
Cengiz Ünder'den flaş paylaşım! "İlk gün hediyesi" Cengiz Ünder'den flaş paylaşım! "İlk gün hediyesi" 15:23
F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:08
Kanarya'ya 21'lik orta saha! Kanarya'ya 21'lik orta saha! 15:04
Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:48
Daha Eski
Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? 14:28
Mancini gerçeği ortaya çıktı! İstifa nedeni... Mancini gerçeği ortaya çıktı! İstifa nedeni... 14:25
Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 14:04
Eyüpspor'a Belçikalı golcü! Transfer açıklandı Eyüpspor'a Belçikalı golcü! Transfer açıklandı 13:39
A. Efes milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti A. Efes milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti 13:28
Real Madrid yeni kalecisini resmen açıkladı! Real Madrid yeni kalecisini resmen açıkladı! 13:23