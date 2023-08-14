TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni orta sahası İngiltere'den!

Fred'i Fenerbahçe'ye kaptıran, Paredes ve Ndombele'yi ise ikna edemeyen Galatasaray, orta saha transferi için başka alternatiflere yöneldi.
Fred'i Fenerbahçe'ye kaptıran, Paredes ve Ndombele'yi ise ikna edemeyen Galatasaray, orta saha transferi için başka alternatiflere yöneldi.
Süper Lig'de sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, transfer girişimlerini hızlandırdı.
Birçok oyuncusu hazır bir görüntü çizmeyen Cimbom'da eksik bölgelere yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da orta saha, stoper ve kanat mevkisine transfer düşünülüyor.
Arayışlarına devam eden Cimbom'da öncelik orta saha mevkisine verilmiş durumda.
Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir transfer yapılması amaçlanıyor.
3 kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, kaliteli ve alternatifli bir kadro için şartları zorluyor.
Yönetim, transferde son dokunuşları yaparak kadroyu hazır hale getirmek istiyor.
Orta saha bölgesi için büyük uğraş veren Cimbom, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Gündeme gelen son isim ise Leicester City'de forma giyen 24 yaşındaki Boubakary Soumare oldu.
Geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'nin Fransız orta saha oyuncusu için devreye giren yönetim, piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız ismi kadrosuna katarak orta sahadaki sorunu çözmek istiyor.
İngiliz ekibinden Belçikalı stoper Wout Faes'i de isteyen kurmaylar, Leicester City'nin istediği Yunus Akgün'ü bu transferlerde koz olarak kullanıyor.
Galatasaray'ın Yunus'un bonservisine karşılık iki yıldız için kulübünden indirim bekleyecek.
20 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Kariyerine PSG altyapısında başlayan ve 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'nin yolunu tutan genç yıldız, 2021'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e transfer olmuştu.
24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.