Pisa yolcusu

Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor. Di Marzio'nun haberine göre, Pisa'nın Galatasaray'da kendisine yer bulamayan Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı. Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı. Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.