Haberler Galatasaray Gücüne güç kattı

Gücüne güç kattı

İcardi’nin bonservisini alan sarı kırmızılı ekip, Zaha, Bakambu, Angelino, Tete, Kerem Demirbay, Halil ve Günay’ı kadrosuna dahil etti. Geçen sezonki ilk 11’den sadece Rashica dışarda kaldı... O da şimdilik

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Gücüne güç kattı

Galatasaray, yeni sezona iddialı giriyor. geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarı parolasıyla girdi. Yönetim ve teknik ekibin her fırsatta Avrupa'da başarı hedeflediklerini dile getirdiği Galatasaray'da geçen sezonki kadro çok büyük oranda korundu. İdeal 11'de olmamasına rağmen şampiyonlukta katkısı bulunan Gomis, Juan Mata, Adekugbe, Emre Taşdemir gibi isimlerle yollar ayrıldı.

HÜCUM HATTINI KORUDU

Galatasaray, şampiyonlukta öne çıkan oyunculardan kiralık sözleşmesi sona eren Milot Rashica'yı da yeniden kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ideal 11'inden sadece Rashica şu anda kadroda yer almıyor. Galatasaray, sezona damga vuran Arjantinli Mauro İcardi'nin bonservisini alarak takımın hücum gücünü korudu. Cimbom. İcardi'nin yanı sıra Wilfried Zaha, Halil, Bakambu ve Tete ile hücum alternatiflerini çoğalttı.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Sezon boyunca sol bekte sorun yaşayan Galatasaray, Angelino'yu da alarak bu sorunu çözdü. Sarı-kırmızılılar, mevcut yapısını koruduğu orta sahaya Kerem Demirbay'ı alarak alternatiflerini artırdı. Genelde Fernando Muslera'nın arkasında yedek bekleyen Okan Kocuk'un ayrılmasıyla sayısal olarak azalan bu bölgeye tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i alan Galatasaray, hem bu sayıyı tamamladı hem de yerli oyuncu kuralında elini rahatlattı.

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