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Galatasaray İlhami Siraçhan Nas transferini duyurdu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, genç futbolcu İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL bonservis bedeliyle renklerine bağladığını resmen duyurdu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:12
Galatasaray İlhami Siraçhan Nas transferini duyurdu!

Galatasaray, genç futbolcu İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL bonservis bedeliyle renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Galatasaray yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ"

İlhami Siraçhan Nas yaptığı ilk açıklamada, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Öncelikle Galatasaray'da kalıcı olup, şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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