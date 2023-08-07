Oyuncu satışı gündemde

Galatasaray, yaz transfer döneminde 8 oyuncu transfer ederken yaklaşık 20 milyon euro transfer ücreti ödedi. Mustafa Muhammed'in satışı Mathias Ross'un kiralamasından 6 milyon euro elde eden sarı-kırmızılılar, transfer döneminin ilerleyen günlerinde oyuncu satışına devam edecek. Kulübü kâra geçirmek isteyen Dursun Özbek, bazı isimlerin gidişine yeşil ışık yakacak. Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'a 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelirse kabul edilecek.
Galatasaray, yaz transfer döneminde 8 oyuncu transfer ederken yaklaşık 20 milyon euro transfer ücreti ödedi. Mustafa Muhammed'in satışı Mathias Ross'un kiralamasından 6 milyon euro elde eden sarı-kırmızılılar, transfer döneminin ilerleyen günlerinde oyuncu satışına devam edecek. Kulübü kâra geçirmek isteyen Dursun Özbek, bazı isimlerin gidişine yeşil ışık yakacak. Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'a 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelirse kabul edilecek.