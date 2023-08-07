Haberler Galatasaray Oyuncu satışı gündemde

Oyuncu satışı gündemde

Galatasaray, yaz transfer döneminde 8 oyuncu transfer ederken yaklaşık 20 milyon euro transfer ücreti ödedi. Mustafa Muhammed'in satışı Mathias Ross'un kiralamasından 6 milyon euro elde eden sarı-kırmızılılar, transfer döneminin ilerleyen günlerinde oyuncu satışına devam edecek. Kulübü kâra geçirmek isteyen Dursun Özbek, bazı isimlerin gidişine yeşil ışık yakacak. Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'a 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelirse kabul edilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Oyuncu satışı gündemde
Galatasaray, yaz transfer döneminde 8 oyuncu transfer ederken yaklaşık 20 milyon euro transfer ücreti ödedi. Mustafa Muhammed'in satışı Mathias Ross'un kiralamasından 6 milyon euro elde eden sarı-kırmızılılar, transfer döneminin ilerleyen günlerinde oyuncu satışına devam edecek. Kulübü kâra geçirmek isteyen Dursun Özbek, bazı isimlerin gidişine yeşil ışık yakacak. Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'a 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelirse kabul edilecek.
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