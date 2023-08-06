Mertens tehlikesi

Dries Mertens, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile anılmaya başladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Mertens, Roma'ya önerildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği belirtildi. İtalyanlar, Roma'nın oyuncu için kısa süre içinde bilgi alacağını yazdı. 36 yaşındaki yıldız, geçen sezonda 33 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performansla oynamıştı. Mertens, son olarak Zalgiris maçında attığı muhteşem golle dikkat çekmişti.