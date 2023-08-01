Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Günay Güvenç Galatasaray'da! Transfer resmen açıklandı

SON DAKİKA - Günay Güvenç Galatasaray'da! Transfer resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Galatasaray'dan kaleci mevkisine takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını açıkladı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan deneyimli file bekçisi, "Yeni kupalar kazanmak için buradayım." ifadelerini kullandı. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 18:18 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 18:29
SON DAKİKA - Günay Güvenç Galatasaray'da! Transfer resmen açıklandı

Galatasaray, Gaziantep FK'da forma giyen kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"YENİ KUPALAR İÇİN BURADAYIM"

Günay Güvenç, imza sonrası "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım." dedi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti kulübümüz tarafından ödenecektir.

Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir.

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