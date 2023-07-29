GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

G.Saray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli payı olan isimlerden Milot Rashica için Norwich City 9 milyon euro'luk bonservis isteğinde henüz indirime gitmedi.
G.Saray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli payı olan isimlerden Milot Rashica için Norwich City 9 milyon euro'luk bonservis isteğinde henüz indirime gitmedi.
Bu rakamı yüksek bulan sarı-kırmızılılar ise pusuya yattı.
Çünkü Kosovalı yıldız kariyerini Aslan'da sürdürmek istediğini belirtti.
Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru rakamın düşeceğini hesaplıyor.
Sarı-kırmızılı formayla 30 karşılaşmada görev alan Rashica, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...