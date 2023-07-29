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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan Kosovalı yıldız Milot Rashica için transfer planı netleşti. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

G.Saray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli payı olan isimlerden Milot Rashica için Norwich City 9 milyon euro'luk bonservis isteğinde henüz indirime gitmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Bu rakamı yüksek bulan sarı-kırmızılılar ise pusuya yattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Çünkü Kosovalı yıldız kariyerini Aslan'da sürdürmek istediğini belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru rakamın düşeceğini hesaplıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Sarı-kırmızılı formayla 30 karşılaşmada görev alan Rashica, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica için plan belirlendi!

Geçtiğimiz sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

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