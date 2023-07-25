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UEFA resmi hesabından Wilfried Zaha paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın resmen renklerine bağladığı Wilfried Zaha hakkında "Galatasaray'ın yeni yıldızı" paylaşımında bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:11
UEFA resmi hesabından Wilfried Zaha paylaşımı!

UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında "Galatasaray'ın yeni yıldızı" paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.

Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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